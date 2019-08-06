Тульская область 15-18% граждан теряет из-за алкоголя и наркотиков

Сайт Ruposters со ссылкой на журнал Scandinavian Journal of Public Health опубликовал результаты экспертного анализа экономических потерь от онкологических заболеваний.



Ежегодно в период с 2011 до 2015 года они составляли $8,1 млрд. В 2030 году, согласно прогнозам исследователей, потери России от преждевременной смерти от онкологии составят $5,7 млрд или 0,14% ВВП.

На основе данных за 2011-15 годы был выстроен прогноз до 2030 года. В среднем онкология отбирает 18 лет жизни заболевшей женщины, 15 — мужчины. Средний возраст смерти от рака у мужчин ниже, поскольку ожидаемая продолжительность их жизни в России на 10 лет меньше (67,5 против 77,6 лет).

Онкология — вторая по распространенности причина смертности в России после сердечно-сосудистых заболеваний. В среднем 15,5% преждевременных смертей — это рак. Экономические потери от недоработанных из-за рака лет (расходы на лечение не включались в этот расчет) составляют примерно $8,1 млрд в год, это примерно четверть процента ВВП. Более 15% экономических потерь — рак легких у мужчин ($1,2 млрд). Вдвое меньше у рака молочных желез, далее следуют рак желудка у мужчин и рак шейки матки у женщин.

Также в материале приводятся рассчеты показателя «Потенциальные годы потерянной жизни». Он рассчитывается по формуле, в которой число умерших в трудоспособном возрасте умножается на сумму лет, не дожитых ими до принятой планки (в России эта планка — 72 года).

В России этот показатель находится на уровне Боливии и Ирака (оценка 2012 года, но с тех пор коренных изменений не произошло) — это лучше, чем в Индии и Монголии, но существенно хуже, чем в Китае и США. Мировым лидером оказывается Япония, теряющая лишь 6827 лет в год на 100 тысяч трудоспособных жителей; Россия — почти в четыре раза больше, 25,4 тыс. лет в год на 100 тысяч человек.

В возрастной категории 15–72 года 77,8% людей Россия теряет из-за болезней, 13,9% — из-за травм и 8,3% — из-за последствий пороков (алкоголь и другие наркотики). По показателю ПГПЖ картина уже иная: лишь в 66,4% потерянных лет виновны болезни, в 22,1% – травмы, в 11,6% – наркотики.

Максимумы и минимумы потерь от внешних причин фиксируются в национальных автономиях федерации. Ненецкий АО, Тыва, Бурятия, Чукотский АО теряют из-за болезней примерно 50% рабочих лет, остальное — от внешних причин. А Чечня, Ингушетия, Алания и Москва, напротив, теряют людей главным образом из-за болезней, доля остальных причин невысока. В Ингушетии и Чечне потери из-за алкоголя и наркотиков вообще составляет лишь 0,10% от всех ПГПЖ, тогда как в Тульской и Ярославских областях, на Чукотке и в Магадане — 15-18%.