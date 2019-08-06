«МК в Пскове» на основе данных Минздрава составил рейтинг регионов России по времени приезда скорой помощи в 2018 году.



За основу взяли долю приездов скорой за 20 минут или меньше. Также в рейтинге есть данные о том, какова доля приездов скорой помощи от 20 до 40 минут, от 40 минут до часа и более часа.

Лидером рейтинга стала Республика Ингушетия, где скорая в 99,6% случаев приезжает за 20 минут или меньше. Всего в 0,4% случаев скорая приезжает за 40 минут или меньше. В Республике Калмыкия за 20 минут скорая приезжает в 99,5% случаев, в 0,4% случаев она приезжает за 40 минут или меньше, в 0,04% случаев скорую приходится ждать до часа. Чувашская Республика на третьем месте (98,9 – 0,8 – 0,19 – 0,08).

Тульская область оказалась в пятёрке худших регионов, заняв 81-е место. Согласно представленным данным, в нашем регионе за 20 минут или меньше скорая приезжает лишь в 69,4% случаев, от 20 до 40 минут скорую приходится ждать в 16,8% случаев, от 40 минут до часа – в 6,58% случаев, более часа – в 7,2% случаев.

Также в пятёрку антилидеров вошли Республика Карелия, Томская, Тверская, Самарская области.

В целом по России скорая помощь доезжает до места вызова за 20 минут или менее почти в 90% случаев.