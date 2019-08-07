Туляки сильно экономят на общепите: регион на 70-м месте во всероссийском рейтинге

«Псковская губерния» на основе данных Росстата за январь-май 2019 года рассчитала рейтинг регионов по уровню трат в сфере общественного питания на душу населения.



Численность населения оценена по данным Росстата на 1 января 2019 года.

Лидерами рейтинга стали Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Дагестан. Здесь тратят 15,5 тыс., 12,9 тыс. и 10,9 тыс. рублей соответственно.

Наименьшие затраты в сфере общепита — у жителей Калмыкии, Карачаево-Черкессии и Ингушетии (1,1 тыс., 976 и 430 рублей).

Тульская область по уровню расходов в сфере общепита на душу населения заняла 70-е место (2,9 тыс. рублей). Соседнее Подмосковье, с которым Тульскую область так часто сравнивают по уровню благосостояния и тарифам, находится на 12-м месте (8 тыс. рублей).