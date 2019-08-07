Неприятный сюрприз: что не так с кроссоверами Haval узловско-китайского производства

Российским водителям не нравится ценовая политика китайской новинки Haval F7, а также «неизведанная» техническая начинка.



Об этом они рассказали в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте», посвящённом китайскому бренду.

Haval F7 совсем недавно начали собирать на заводе компании в Узловском районе Тульской области, и уже сейчас некоторые водители начали считать, что с этим молодежным кроссовером что-то не так. В первую очередь, им непонятно, почему на него нельзя было установить более привычные узлы и агрегаты – 1,5-литровый турбомотор, убеждены в сети, проигрывает классическому «атмосфернику» на 2,4 литра.

То же самое касается и «робота», поскольку автомобилисты не хотят, чтобы кроссовер за 1,5 миллиона рублей преподносил им неприятные сюрпризы, пишет автомобильный портал «Покатим».

Отдельным поводом для недовольства стала стоимость китайской новинки. Водители ожидали, что после старта производства Haval F7 в России, его ценник заметно снизится: «1,5 млн в базе? Не за что тут столько платить. Долго ждали открытия завода в Туле, но теперь, видимо, придётся ждать закрытия!».