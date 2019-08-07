За полгода туляки пожаловались в прокуратуру 24 тысячи раз

За первые 6 месяцев 2019 года в органы прокуратуры Тульской области поступило 24 024 обращения.



На личном приёме было принято 6 893 гражданина, сообщили в надзорном ведомстве.

В результате прокурорского вмешательства погашена задолженность по заработной плате в размере 48 млн рублей.

Число зарегистрированных преступлений снизилось на 3,2%. Общая раскрываемость преступлений составила 63,8% (в первом полугодии 2018 года — 66,2%).

На досудебной стадии уголовного судопроизводства выявлено свыше 28 тыс. нарушений закона. По окончании расследования уголовных дел, возбужденных по инициативе прокурора, 115 направлено в суд для рассмотрения по существу. С участием прокуроров судами первой инстанции рассмотрено 2910 уголовных дел.