В Тульской области за 75 млн рублей реализуют проект «Старшее поколение»

В Тульской области будут реализовывать региональный проект «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Демография».



Как сообщил министр труда и социальной защиты региона Андрей Филиппов, что на финансирование проекта в 2019 году предусмотрено более 75 млн рублей, из которых более 71 млн рублей – из федерального бюджета.

Основное направление проекта – создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Она включает в себя социальное обслуживание, медицинскую помощь и семейный уход.