78-летнего тульского туриста на вертолёте эвакуировали с Приполярного Урала

Ухтинские спасатели эвакуировали 78-летнего туриста из Тульской области с Приполярного Урала.



В выходные сотрудник туристического приюта “Манарага” связался по спутниковому телефону с управлением МЧС по Коми и сообщил, что один из туристов сильно нуждается в медицинской помощи из-за проблем с желудком, пишут местные СМИ.

Вертолёт Центра медицины катастроф Коми забрал мужчину у подножья Манарага и доставил в Ухтинскую городскую больницу с диагнозом “острый живот”. 78-летнему мужчине оказали медицинскую помощь.