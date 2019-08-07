ЕСПЧ оценил притеснения геев и лесбиянок в Тульской области

Страсбургский суд рассмотрел жалобы на запрет проведения гей-парадов и ЛГБТ-пикетов в Тульской области, сообщил активист Николай Алексеев на своей странице в соцсети.



«Запреты шествия гей-парада и двух ЛГБТ-пикетов, планировавшихся в городе Донской Тульской области в октябре 2018 года, обжалованы в Европейском Суде по правам человека», — пояснил он.

По словам Алексеева, в Донском и Киреевске властями была запрещена пропаганда однополых связей, однако Европейский суд по правам человека не посчитал шествия и пикеты секс-меньшинств, в том числе вблизи школ и детских учреждений, противозаконными. Напротив, в суде назвали их запрет нарушением Европейской конвенции.