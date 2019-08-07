Директора «Тульского шампиньона» отправили в тюрьму за сокрытие 162 млн рублей налогов

В Туле 53-летнего директора ООО «Тульский шампиньон» Игоря Сомова признали виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.



С апреля 2015 по март 2017 года он внес в налоговые декларации за 2015—2016 годы ложные сведения о сумме налоговых вычетов по НДС.

В их состав он включил стоимость оказанных услуг и поставленных рядом организаций товаров на основании недостоверных счетов-фактур, в результате чего не доплатил налогов на общую сумму более 162 млн рублей.

Мужчина пытался скрыть принадлежащее ему имущество, оформленное на аффилированных лиц — несколько зданий, которые он построил в то время, когда не платил налоги.

Приговором суда ему назначили 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Наложен арест на имущество осужденного на сумму, превышающую 130 млн рублей.