Тульская область попала в антирейтинг из-за нехватки врачей

Тульская область вошла в десятку регионов России с наименьшей обеспеченностью врачами.



На 10 тысяч населения здесь приходится менее 30 специалистов. Соответствующие данные приведены в статистическом сборнике Минздрава за 2018 год, пишет REGNUM.

Меньше всего врачей в расчете на 10 тысяч человек в Курганской области, где этот показатель составляет 24,2. Менее 30 этот показатель также в Чечне, Владимирской, Вологодской, Калужской, Костромской, Псковской, Свердловской, а также Еврейской автономной областях.

Выше всего обеспеченность врачами в Чукотском автономном округе (65,5), Санкт-Петербурге (58,2) и Северной Осетии (54,2).