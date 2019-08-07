В Алексине защитника животных избили в сосновом бору

В Алексине избили московского зоозащитника Юрия Корецкого.



По словам Корецкого, трое человек напали на него в сосновом лесу в микрорайоне Бор. Сначала неизвестные подошли и попросили «сидеть тихо» до сентября.

«Я им попытался пояснить, что это не их дело, за что получил удар по лицу, началась потасовка, после чего они убежали. У меня такое ощущение, что попал в 90-е. Похоже за мной следили, и когда я остался один решили „поговорить“», — написал он в соцсети.

Юрий Корецкий баллотируется в Тульскую облдуму от КПРФ.