Автоэксперты провели необычный тест-драйв популярных внедорожников

Автоблогеры испытали три внедорожника различных производителей, чтобы определить, какой из них лучше проявит себя в необычных условиях.



Эксперты сравнивали Volkswagen Teramont, Mazda CX-9 и Chevrolet Traverse.

Для тест-драйва были придуманы несколько испытаний. Так, в первом тесте автомобилисты должны были попасть в салон машины через багажник, а затем посоревноваться на скорость. Таким образом, помимо скорости, проверялась эргономичность салонов автомобилей. Первым стартовал Volkswagen Teramont, за ним — Chevrolet Traverse и Mazda CX-9.

Во втором состязании на вместительность блогеры на время загружали автомобили, которые по итогам распределились так: Chevrolet Traverse, Volkswagen Teramont, Mazda CX-9.

В третьем тестировании на управляемость водители на время парковали автомобили в узких местах без использования камер бокового и заднего видов. В тесте победил Chevrolet Traverse, всего на секунду опередив Mazda CX-9.

По итогам тест-драйва Chevrolet Traverse, несмотря на победу в двух испытаниях, эксперты назвали не вполне подходящим в использовании из-за дорогого мотора. Практичным признали Volkswagen Teramont.

Наиболее легкой и пригодной для города эксперты посчитали Mazda CX-9. Ранее этот автомобиль вошёл в десятку наиболее популярных внедорожников стоимостью 3-4 млн рублей. На сайте официального дилера Mazda он представлен в нескольких комплектациях: Active, Supreme, Exclusive и Executive, тут можно оценить их достоинства. Например, в комплектации Exclusive есть проекционный экран на лобовое стекло, камера кругового обзора и интеллектуальные системы безопасности.

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