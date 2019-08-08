Дюмин поручил провести «перезагрузку» Счётной палаты

Губернатор Алексей Дюмин провел рабочую встречу с председателем Счётной палаты Тульской области Владимиром Юдиным.



В этой должности Владимир Юдин работает уже более месяца. При назначении Дюмин поставил перед ним задачу провести «перезагрузку» деятельности Счётной палаты и повысить эффективность её работы.

Как доложил Юдин, планируется усилить взаимодействие с правительством региона, на регулярной основе проводить экспертно-аналитические мероприятия по наиболее значимым вопросам развития региона и по их итогам готовить рекомендации, координировать работу контрольно-счетных органов муниципалитетов для создания единого механизма внешнего финансового контроля.