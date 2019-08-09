В Тульской области женщину осудили за то, что «причинила боль и повреждение в виде ссадины» инспектору ГИБДД

Суворовский районный суд 6 августа вынес обвинительный приговор 50-летней местной жительнице, которая признана виновной в применении насилия к сотруднику полиции.



15 июня 2019 года инспектор ГИБДД потребовал у неё документы, чтобы составить протокол об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В ответ, как сообщает облпрокуратура, женщина схватила сотрудника полиции за форменную одежду и толкнула его, тем самым «причинив физическую боль и телесное повреждение в виде ссадины локтевого сустава».

Осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.