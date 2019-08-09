Под Новомосковском накрыли незаконный рыбный промысел

В Новомосковском районе выявлены нарушения исполнения законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.



В ходе прокурорской проверки установлено, что местный житель осуществлял деятельность по организации любительского и спортивного рыболовства без разрешения в русловых прудах на реке Марковка в районе деревни Петровочка.

Договора на пользование данными прудами, как рыбопромысловыми участками, у него не имеется.

В отношении мужчины вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.11 КоАП РФ (пользование объектами животного мира или водными биологическими ресурсами без разрешения, если разрешение обязательно, либо с нарушением условий, предусмотренных разрешением).

Постановление направлено для рассмотрения в отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Тульской области.