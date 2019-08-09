В 2018 году в России заболело раком рекордное количество детей

Росстат обновил статистику по заболеваемости детей злокачественными новообразованиями за последние 10 лет.



2018 год оказался рекордным по количеству состоящих под диспансерным наблюдением, пишет портал «Такие дела».

По данным из раздела «Заболеваемость детей злокачественными новообразованиями», в 2018 году количество детей, находящихся на диспансерном наблюдении, достигло 26,9 тысячи человек. В 2008 году этот показатель был равен 16,6 тысячи человек.

В Минздраве объяснили, что рост показателя обусловлен эффективным лечением и увеличением количества детей, находящихся на диспансерном наблюдении.

Весной 2019 года главный внештатный детский специалист-онколог Минздрава России по ЦФО Максим Рыков рассказал, в каких регионах дети чаще всего болеют раком. На основе анализа показателей Росстата за 2017 год выяснили, что больше всего пациентов в Республике Алтай, Севастополе, Ненецком автономном округе и в Республике Коми — там на 100 тысяч детей заболеваемость более 20 человек.

Меньше всего детей болеет раком в Ямало-Ненецком автономном округе, в Республике Тыве, Республике Хакасии, Оренбургской области, Республике Карелии, Мурманской, Рязанской и Тульской областях — в этих регионах заболеваемость менее 10 человек на 100 тысяч.

При этом заболеваемость и смертность взрослых от онкологии в Тульской области зашкаливает.