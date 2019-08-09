СПЧ направит в Тульскую область группу для контроля за соблюдение прав граждан на выборах 8 сентября

Мониторинговые рабочие группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека проконтролируют соблюдение избирательных прав граждан на выборах в единый день голосования 8 сентября, сообщается на сайте органа.



Уточняется, что мониторинговые группы будут работать в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Липецкой, Тульской, Вологодской, Оренбургской, Челябинской и Новосибирской областях, в Республиках Башкортостан, Карачаево-Черкессия, Калмыкия, Крым и в Севастополе.

Как отмечается на сайте, главной задачей МРГ СПЧ является сбор и обобщение информации о конфликтах, которые связаны с нарушениями избирательных прав граждан. анные в региональные мониторинговые группы будут поступать от неправительственных организаций, осуществляющих наблюдение на выборах, а также от общественных наблюдателей, направляемых на участки региональными общественными палатами. Итогом работы МРГ СПЧ станет доклад, который будет передан президенту РФ Владимиру Путину.