Медведев потребовал наказать тульских чиновников за провал медицинского нацпроекта

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал наказать чиновников, срывающих сроки по программе «Здравоохранение».



В список регионов, к которым есть претензии, попала Тульская область.

Медведев поручил привлечь к ответственности чиновников, виновных в срыве сроков реализации национальных проектов.

Он обратил внимание на то, что в 20 регионах в срок не дали участки под строительство фельдшерско-акушерских пунктов: в Бурятии, Дагестане, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском краях; Владимирской, Воронежской, Ленинградской, Магаданской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Томской, Тульской, Ярославской областях.

О таких фельдшерско-акушерских пунктах Медведев говорил главам регионов ещё в феврале, когда собирал их в Сочи обсудить нацпроекты.

Обеспечение сельского населения первичной медпомощью одна из задач нацпроекта «Здравоохранение». В сельской местности на каждые 7 тысяч человек должна быть открыта одна врачебная амбулатория. В каждой амбулатории предусмотрен фельдшерско-акушерский пункт, который оказывает доврачебную помощь.