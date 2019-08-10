В России аналитики выяснили, как население оценивает уровень экологического благополучия, и составили рейтинг, в который вошли 200 крупных городов.



В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек. В среднем, россияне оценили экологию в своих городах на 6,6 балла.

Самые высокие оценки получили курортные города: Геленджик (8,8 балла), Ейск (8,7 балла), Сочи и Ессентуки (по 8,6 балла). Наименьшие — Норильск (1,9 балла), а также небольшие города Кемеровской области: Киселевск (2,7 балла) и Белово (3,4 балла). Тула оказалась на 132-м месте, Новомосковск — на 183-м. Позиции Тулы по сравнению с 2018 годом не изменились, а вот Новомосковска — ухудшились.

Участникам опроса предложили оценить утверждение «В моем городе достаточно зелени и чистый свежий воздух» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности жителей экологическим состоянием города.

Средний балл по стране составил 6,6 из возможных 10. С 2016 года он не изменился и впервые снизился только в 2018 году — на 0,1 балла до 6,5.