По неизвестным причинам материалы о праймериз «Единой России» в Тульскую облдуму отсутствуют полностью

Федеральные политологи проанализировали предвыборную кампанию в Тульской области.



Фонд «Либеральная миссия» опубликовал третий аналитический доклад по мониторингу выборов 8 сентября 2019 года.

Авторы документа – кандидат политических наук Александр Кынев, кандидаты юридических наук Аркадий Любарев и Андрей Максимов оценили состояние партийной системы, особенности предварительного отбора партиями кандидатов и агитации на первом этапе кампании.

Эксперты уделили внимание и предвыборным процессам, происходящим в Тульской области, пишет «МК».

Отбор кандидатов путем предварительного голосования в регионе проводила только партия «Единая Россия», однако, как отмечают эксперты доклада, Тульская область отличилась особой информационной закрытостью.

Материалы о праймериз в других регионах размещались на едином портале, представлявшем собой информационную площадку без какой-либо дополнительной мотивации для кандидатов вносить в нее сведения о себе, отмечено в докладе. В итоге на портале были размещены сведения по 10-ти из 13-ти выборам депутатов представительных органов – без Москвы, Севастополя (из-за особенностей организации голосования через выборщиков) и Тульской областной Думы (без объяснения причин).

Процедура предварительного голосования прошла 26 мая без скандалов в целом по стране, и в Тульской области в частности. Небольшой конфликт произошел с действующим депутатом Олегом Сухановым, которого сняли с праймериз за три дня до голосования, ссылаясь на непредставление им подлинника одного из документов. Депутат тульской Гордумы 2010—2014 годов Дмитрий Голомысов сам снял свою кандидатуру на праймериз по отбору кандидатов в Тульскую областную Думу.

Голомысова не пустили на выборы и в качестве самовыдвиженца. Избирательная комиссия Привокзального района признала 18 подписей в поддержку выдвижения подложными и не зарегистрировала кандидатуру. Вдогонку за своенравие опальному экс-депутату как директору УК «Тулжилхоз» 5 августа еще «бросили» три административных протокола за ненадлежащее содержание территорий многоквартирных домов. Соответствующая тема была обсуждена на еженедельном городском оперативном совещании. На УК наложили штрафы.

В день праймериз в списках претендентов на статус кандидатов в депутаты Тульской областной Думы оказалось около 700 фамилий, 130 из которых – молодые люди до 35 лет, прочитали эксперты доклада в местных СМИ.

Результаты праймериз были опубликованы на сайте партии, однако списки кандидатов затем быстро удалили. По данным партии, явка составила 8%, а в Туле – 7,45%. Наибольшее количество голосов набрал руководитель фракции «Единой России» в ОблДуме прошлого созыва Николай Воробьев в девятом одномандатном округе (4 090 голосов).

«По неизвестным причинам на сайте pg.er.ru материалы о ПВГ в Тульскую облдуму отсутствуют полностью», — подчеркивают авторы аналитического доклада.

На праймериз в Тульскую городскую Думу от «Единой России» выставил свою кандидатуру 61 человек. Наибольшее количество голосов получил глава администрации Тулы Евгений Авилов (более 30 тысяч).

В день праймериз на территории области работало 218 счетных участков, 53 из них – в областном центре.