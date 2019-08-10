Специалисты ростовского Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения опубликовали статистику летальных исходов в регионах Росии за 2017—2018 годы.



Отмечается, что рекордно-низкие показатели зафиксированы в Дагестане (0,40), Ингушетии (0,71) и Кабардино-Балкарии (0,84). А вот хуже всего с летальностью дело обстоит в Ленинградской области (3,08), Крыму (2,32) и Тульской области (2,60).

Показатель больничной летальности рассчитывается по определённой формуле, где число умерших больных умножается на 100 и делится на количество выбывших больных.