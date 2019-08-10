В Дубне нашли нарушения в сфере пассажирских перевозок

Прокуратурой Дубенского района обнаружила нарушения законодательства о пассажирских перевозках.



Недочеты выявлены при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, в ООО «Алексинское ПАТП» и ООО «Тульская ТК».

Установлено, что водители четырёх автобусов, принадлежащих указанным перевозчикам, осуществляли перевозку пассажиров по межмуниципальным маршрутам с неработающими световыми приборами.

По результатам проверки прокурором района в отношении водителей возбуждено 4 административных производства по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена). Материалы направлены для рассмотрения в ОГИБДД УМВД России «Суворовский».

Кроме того, прокуратурой района адрес руководства ООО «Алексинское ПАТП» и ООО «Тульская ТК» внесены представления.