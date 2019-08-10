Тульские прокуроры отчитались об антикоррупционном надзоре

Прокуратура Тульской области отчиталась о результатах прокурорского надзора в сфере противодействия коррупции.



За полгода было выявлено 1354 нарушения, принесено 93 протеста на незаконные правовые акты и 501 на незаконные нормативные правовые акты, внесено 322 представления, по результатам рассмотрения которых 292 лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечено 31 лицо, в суды направлен 21 иск, внесено 91 требование, в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлено 11 материалов, возбуждено 8 уголовных дел.

По постановлениям прокуроров одно юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), назначен штраф в размере 500 тысяч рублей; по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего, либо бывшего государственного или муниципального служащего) привлечено 23 лица, общая сумма штрафов составила 700 тысяч рублей.

Прокурорами проведено 170 проверок исполнения организациями всех форм собственности требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (принятие мер по предупреждению коррупции), по результатам которых выявлено 339 нарушений, внесено 166 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 87 лиц.