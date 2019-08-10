Чернский район оказался самым читающим газеты и журналы

Почта России назвала самые читающие районы области на основании количества подписчиков на каждую тысячу жителей районов.



По итогам подписной кампании на первое полугодие 2019 года самым читающим в Тульской области признан Чернский район. В нём на тысячу жителей приходится 190 экземпляров подписки.

Второе место занял Тепло-Огаревский район с 183 экземплярами на тысячу жителей. Далее расположился Куркинский район с количеством подписки 170 экземпляров на тысячу жителей, соответственно.

Всего за первое полугодие 2019 года почтальоны Тульской области доставили подписчикам более 360 тысяч экземпляров газет и журналов.