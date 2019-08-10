За выборами в Тульской области приедет наблюдать Екатерина Шульман

Политолог, член Совета по правам человека при президенте, доцент Института общественных наук РАНХиГС, уроженка Тулы Екатерина Шульман приедет в составе рабочей группы СПЧ для контроля за соблюдением прав граждан на выборах 8 сентября в Тульской области.



Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

Ранее мы писали, что такие мониторинговые группы будут работать в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Липецкой, Тульской, Вологодской, Оренбургской, Челябинской и Новосибирской областях, в Республиках Башкортостан, Карачаево-Черкессия, Калмыкия, Крым и в Севастополе.

Их главная задача — сбор и обобщение информации о конфликтах, которые связаны с нарушениями избирательных прав граждан. Данные в региональные мониторинговые группы будут поступать от неправительственных организаций, осуществляющих наблюдение на выборах, а также от общественных наблюдателей, направляемых на участки региональными общественными палатами. Итогом работы МРГ СПЧ станет доклад, который будет передан президенту РФ Владимиру Путину.

Ряд тульских СМИ анонсировали приезд Шульман, приписав её к движению в защиту прав избирателей «Голос».

«Представитель по фамилии Шульман. Зверь, именуемый кот. Дожилась Екатерина Михайловна, в родной тульской прессе такое про меня пишут! Дорогие Тульские новости, а вслед за ними Аргументы и Факты в Туле, не лишились ли вы ума и не провели ли последние несколько лет в изоляции от общества? Какой я вам представитель ассоциации Голос — за честные выборы, при всем уважении к ней? 8 сентября я буду в Туле в качестве члена мониторинговой рабочей группы СПЧ. „Голос“ там тоже будет, и ещё много кто будет, потому что много кто выборами интересуется. Исправьте, пожалуйста, это безобразие, если у вас есть живые сотрудники, и всё это не пишет одичавший робот», — возмутилась член СПЧ в фейсбуке.

10 августа Екатерина Шульман приняла участие в митинге в центре Москвы на Проспекте Сахарова, где требовали свободы фигурантам уголовного дела о «массовых беспорядках», запущенного СК РФ после мирных акций 27 июля и 3 августа за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.