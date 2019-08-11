Тульский транспорт будет работать по новой схеме

9 августа замгубернатора Тульской области Сергей Егоров провёл заседание рабочей группы по упорядочению движения общественного транспорта в Туле.



Новая транспортная схема города была разработана специалистами ГБУ «МосТрансПроект».

Проект предусматривает исключение дублирования маршрутов, увеличение числа автобусов большой и средней вместимости, использование современного транспорта повышенной комфортности, оборудованного для лиц с ограниченными возможностями.

Для организации работы перевозчиков создано МКУ «Организатор перевозок города Тулы».

«Предприятие получит все инструменты для контроля качества обслуживания пассажиров, соблюдения расписания движения, состояния транспортных средств, безопасности движения», – подчеркнул Егоров.

Также в городе будет внедрена единая система оплаты проезда с предоставлением льгот по оплате проезда.

Планируется постепенный переход на новую модель организации перевозок в течение 2020 года.

Заместитель начальник Управления Центрального МУГАДН Олег Матыцин доложил о результатах проверки деятельности транспортных компаний по соблюдению требований лицензионного законодательства. По его словам, в регионе продолжаются проверки и рейды.

Основные нарушения, которые допускают перевозчики: неудовлетворительное техническое состояние транспорта, отсутствие аптечек и огнетушителей, несоблюдение маршрута и расписания движения. Контрольные мероприятия будут продолжены.