Лариса Раднаева ищет родственников своего отца — Галсана Зашиевича Раднаева, 1928 года рождения, а именно его внебрачного сына, приблизительно 1946 года рождения. Имя неизвестно.



Сын родился в селе Загустай Селенгинского района Бурятско-Монгольской АССР. На свет мальчик появился вне брака, когда отцу автора было около 18-20 лет, перед его призывом в армию.

«В 70-х годах он нашел меня по переписке. Тогда он жил в Улан-Удэ и работал после армии художником-оформителем на каком-то заводе. К сожалению, переписка прервалась, и связь потерялась. Также я ищу родную сестру отца — ее звали Цырен-Ханда Галсановна Раднаева, и родного брата отца — имени его не знаю, или их детей, у сестры отца было двое детей, а у брата, по-моему, трое. Он рано умер, и дети воспитывались в детском доме после смерти родителей.

Мой отец после окончания Киевского военно-медицинского училища служил в ГДР в городе Росток, закончил службу в звании капитана, после демобилизации отец жил в городе Новомосковске Тульской области до своей смерти в 1980 году. Работал там зубным врачом», — рассказала она.