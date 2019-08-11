Тульские омоновцы прохлаждались на Чистых прудах

Полицейских из Тульской области вновь привозили работать на массовых протестах в Москве.



10 августа в столице на Проспекте Сахарова прошёл митинг, на котором требовали свободы фигурантам уголовного дела о «массовых беспорядках», запущенного СК РФ после мирных акций 27 июля и 3 августа за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. После митинга протестующие направились в центр Москвы, в частности, к администрации президента.

«Номера автобусов, которые привезли росгвардейцев в центр Москвы, свидетельствуют о том, что в эти выходные в столицу свезли бойцов из других регионов России. Так, на Чистых прудах с утра до вечера прохлаждались тульские омоновцы», — заметила «Новая газета».

Ранее паблик «Омбудсмен полиции» опубликовал данные, согласно которым в Москву в день протестов 27 июля перебросили 400 полицейских из регионов, в том числе 30 сотрудников УМВД по Тульской области. При этом отмечалось, что принявшие участие в разгоне протестующих силовики из регионов и Подмосковья остались без премий.

«Те же, кто по распоряжению приехал в Москву из регионов или административных округов столицы, такого приказа не видели. Им просто сказали выйти на работу, „ты же присягу дал?“ и все. А если нет приказа, то рассчитывать на отгул или компенсацию за работу в субботу не приходится. Это вызывает недовольство у полицейских, о чем они мне пишут в личных сообщениях», — рассказал Воронцов.

Акция протеста против недопуска оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму планировалась возле мэрии Москвы на Тверской улице 27 июля. К зданию заранее стянули полицию, которую стала задерживать людей еще на подступах. В итоге число задержанных оказалось рекордным.

За различные нарушения задержали 1074 человека, подсчитали в МВД Москвы. В «ОВД-Инфо» сообщали о 1373 задержанных. Сотрудники правоохранительных органов жёстко разгоняли протестующих. Более 70 участников митинга получили травмы.