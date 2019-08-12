Низкие базовые оклады остаются одной из самых наболевших проблем для учителей, пишет «Российская газета».



В некоторых регионах школьный педагог может гарантированно рассчитывать всего на 3-4 тысячи рублей. Остальное — надбавки и стимулирующие выплаты, которые начисляются по сложным и запутанным схемам.

Как рассказали «РГ» в Общероссийском профсоюзе образования, в Рязанской области минимальная ставка учителя — 4500 рублей. Притом, что средняя зарплата там же — 33 551 рубль. В Тульской области минимальная ставка — 10 216 рублей при средней зарплате в 35 104 рубля.

То есть разброс в окладах идет от 3-4 тысяч рублей до 12-14 тысяч рублей в разных регионах. И такой же разброс в 5-6 раз профсоюз отмечает в реальных зарплатах педагогов.

Все регионы начисляют зарплату учителям и педагогам по-разному. Кто-то платит по принципу «ученико-час», кто-то — в зависимости от квалификации педагога, кто-то заключает базовый трудовой договор.

При этом еще в 2017 году Минобрнауки вместе с трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений направило рекомендации в регионы о том, как должен распределяться фонд заработной платы учителей: 70% должно гарантированно идти на ставки и оклады и только 30% — на различные надбавки.

Однако, по словам министра просвещения Ольги Васильевой, такая пропорция не соблюдается в большинстве регионов. Доходит до того, что гарантированная часть составляет около 10%. Жалобы приходят из Дагестана, Карелии, Томской области, Приморского, Пермского и Краснодарского краев, других регионов.

Например, в Смоленской области молодой специалист, который не имеет ни опыта, ни сильной нагрузки после вуза, будет получать ровно МРОТ, то есть 11 280 рублей. Чтобы хоть как-то прожить, учителя вынуждены «добирать» ставки, заниматься репетиторством и работать с огромной перегрузкой.

По данным РАНХиГС, примерно 45% учителей в России работают на полторы ставки, а 18% — на две. Одна на ставка — это 18 уроков в неделю. Но при этом есть еще подготовка к занятиям, проверка тетрадей, внеклассная работа и работа с родителями… По сути, полноценная рабочая неделя.

«Мы уже более 10 лет выступаем с требованием об установлении единых минимальных базовых ставок и окладов для всех учителей. Сейчас у нас нет ни того ни другого — с тех пор, как 13 лет назад была отменена единая тарифная сетка. На наш взгляд, минимальный размер оклада за работу на одну ставку должен быть не меньше минимального размера оплаты труда — МРОТ», — рассказал ранее зампредседателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко.