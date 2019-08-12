Эксперимент с «Хартией» и «МСК-НТ» откровенно провалился

Эксперимент, в рамках которого мусорные компании «МКМ-Логистика», «Эколайн», «Хартия», МСК-НТ», «Спецтранс» получили в 2012 году долгосрочные контракты (на 15 лет) на общую сумму более 142 млрд рублей и должны были построить инфраструктурные объекты, откровенно провалился.



Значительную часть этих денег потратили, практически ничего ни построили, пишет зампред общественного совета при Минприроды РФ, лидер партии «Альянс Зелёных» Александр Закондырин в сетевом издании «Выбор народа».

Напомним, в Тульской области с января 2019 года едиными региональными операторами являются «Хартия» и «МСК-НТ».

Что касается Москвы, сейчас 32% всего мусора из столицы вывозят пять компаний: «МКМ-Логистика», «Эколайн», «Хартия», «МСК-НТ» и «Спецтранс». Они работают по контрактам, заключенным в 2012–2015 годах сроком на 10–15 лет на общую сумму более 142 млрд рублей.

В 2017 году ОПРФ и экологическая партия «Альянс Зелёных» проводила акцию «Куда уходит мусор» и выявила факты нелегального размещения отходов со стороны московских подрядчиков — «МКМ-Логистика» и «МСК-НТ».

«Заявления главы департамента ЖКХ Москвы Александра Соловьева о том, что „исполнители по государственным контрактам останутся прежними, но к ним добавится единый региональный оператор“ вызывают откровенное удивление. Если эти компании столько времени работают и не добились никаких результатов кроме освоения финансов, то зачем Правительству Москвы они вообще нужны?! Также идея введения единого оператора на весь город, безусловно, приведет к монополизации рынка, и не будет способствовать развитию отрасли», — отмечает Закондырин.

Москва один из немногих регионов России, который очень слабо готов к реализации федеральных программ по созданию мусороперерабатывающих комплексов. Уровень переработки коммунальных отходов в Москве не превышает и 10%, при запланированных 60% к 2024 году.

Московские чиновники на протяжении нескольких десятилетий практически ничего не делали в этой сфере. Не был внедрен ни раздельный сбор отходов, ни построена инфраструктура по промышленной сортировке и глубокой переработке коммунальных отходов. Москва просто свозила свой мусор в Подмосковье.

Именно московский мусор стал причиной «мусорных бунтов» в Московской области в прошлом году. Сейчас негативные последствия ошибочной управленческой модели чиновников Правительства Москвы испытывают на себе жители Владимирской, Тульской, Рязанской, Калужских областей. Также именно чиновники несут прямую ответственность за практическую революционную ситуацию в Архангельской области вызванную планами строительства так называемого экотехнопарка «Шиес».