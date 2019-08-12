Ясногорский «Агропарк» оштрафовали за землю

ООО «Агропарк» решением мирового суда признано виновным в невыполнении предписания Россельхознадзора об устранении нарушений земельного законодательства.



Установлено, что в собственности организации находятся земли общей площадью 44,83 га, расположенных в Ясногорском районе. По результатам проверки была выявлена необходимость ввести эти земли в сельскохозяйственное производство. Участки, находящиеся в собственности организации, заросли сорной растительностью и деревьями.

Выданное предписание исполнено не было. В отношении ООО «Агропарк» составили протокол об административном правонарушении.

Предприятие было привлечено к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 50 тысяч рублей.