Решение размещать в центре Алексина отходы полиэтилена - однозначно незаконное

Тульская природоохранная прокуратура возбудила дело по факту складирования в Алексине отходов бумажно-картонной фабрики.



Материал направлен в областное управление Росприроднадзора, а директору фабрики внесено представление.

Ранее мы писали, что алексинские активисты нашли в черте города в 300 метрах от жилых домов свалку пластиковых отходов высотой больше человеческого роста.

Местная администрация сдала этот земельный участок в 2013 году в долгосрочную аренду на 20 лет Алексинской картонной фабрике.

Более 90% отходов — полиэтилен и пластик, который имеет срок разложения от 400 до 1000 лет. Никаких защитных мероприятий нет, пересыпка слоёв грунтом не производится. Все эти отходы выдаются за шлам, хотя шламом они не являются.

31 июля, когда активисты вместе с журналистами из Тулы снимали сюжет на месте складирования отходов, их заблокировали сотрудники службы безопасности АБКФ.

Также по жалобе директора АБКФ Сергея Гомзякова на незаконное проникновение на частную территорию прибыли сотрудники Росгвардии, после чего активисты проследовали в отдел полиции, где написали заявления о препятствовании проведения общественного контроля.

Затем стало известно, что на предприятии собирают подписи с рабочих под жалобой губернатору Тульской области Алексею Дюмину на общественников — якобы из-за их контроля за соблюдением законодательства может закрыться предприятие.

«Дескать, вся деятельность активистов это предвыборная суета и цель ее дестабилизировать работу предприятия. Причем работникам внушается мысль, что если фабрика закроется, то это произойдет исключительно по вине активистов. Крайне печально, что руководство фабрики не рассказывает людям истинное положение дел.

Так проблема очистных поднималась жителями ул. Крупской около 3-х лет назад. И уже тогда директор картонной фабрики Гомзяков получил нагоняй от губернатора по видеоконференцсвязи. Руководитель предприятия пообещал решить проблему своих очистных до 2020 года (до 2020 года осталось 4 месяца — видимых решений проблемы пока нет).

Проблема шума тоже родилась не вчера. Уже больше года жители города жалуются на него.

Директор фабрики Гомзяков неоднократно обещал решить проблему — но до сих пор шум стоит.

Нарушения есть и они зафиксированы Роспотребнадзором.

Точно такая же ситуация и со шламонакопителем. Люди уже не первый год пытаются реализовать свое право жить в благополучной экологической среде.

Все обозначенные проблемы имеют место быть и во многом созданы именно руководством фабрики, в частности размещать отходы полиэтилена в центре города — однозначно решение незаконное.

Поэтому все вопросы, которые мы задаем руководству картонной фабрики — актуальны, проблемы есть и их надо срочно решать. Мы же со своей стороны будем все обозначенные проблемы держать на общественном контроле, решать в законном поле и не отступим пока все они не будут решены», — поясняет паблик активистов «Дежурный по Алексину».