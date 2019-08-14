В Туле отреставрируют американский танк, затопленный во Вторую Мировую

В Туле отреставрируют американский танк «Шерман», который недавно подняли со дна Баренцева моря.



«Шерман» должен был в рамках ленд-лиза доставить во Вторую Мировую войну сухогруз «Томас Дональдсон», однако судно было потоплено немецкой подлодкой U-995 в конце марта 1945 года.

Восстановлением танка занимается одно из оборонных предприятий облцентра, сообщают «Тульские известия» со ссылкой на собственные источники.

Поднятый «Шерман» этим летом привезли в Тулу и разместили на территории парка «Патриот».

Как отметил министр экологии Тульской области Андрей Журавлев, экспонат передали облцентру бесплатно. Его ожидают некоторые реставрационные работы, поскольку многолетнее пребывание под водой сказалось на его состоянии.