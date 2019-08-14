В Тульской области забраковали 208 партий хлеба

С января по июнь 2019 года Роспотребнадзор проверил 71 объект, специализирующий на изготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий.



В ходе проверки было забраковано 208 партий хлебобулочных и кондитерских изделий на 530 килограммов. За обнаруженные нарушения, в частности несоответствие требований нормативной документации, требовании, предъявляемых к маркировке продукции, было возбуждено 75 дел об административном правонарушении.

4 образца кондитерских изделий из 80 не выполняли требования по микробиологическим показателям.