Экс-мэр Донского может стать сити-менеджером Димитровграда

13 августа ио главы ульяновского Димитровграда, экс-мэр Донского Богдан Павленко подал документы в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность градоначальника. Он стал пятым кандидатом для участия в конкурсе.



Заседание комиссии назначено на 16 августа. Это будет уже четвёртая попытка избрать главу Димитровграда с сентября 2018 года.

Коммуниста Богдана Павленко называют основным фаворитом на этот пост, якобы «правая рука» Зюганова Юрий Афонин сам проллобировал своего человека в качестве компромиссной фигуры.