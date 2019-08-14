В Тульской области погибли сотрудники белгородского УФСИН и конвоируемый

12 августа на 82-м километре автодороги «Тула – Калуга – Михайлов – Рязань» у поворота на Алешню произошла авария с участием четырех машин.



Служебный автомобиль «Лада Ларгус» УФСИН по Белгородской области поворачивала на Т-образном перекрестке.

В момент выполнения маневра на большой скорости в нее влетел кроссовер Mazda CX-5, водитель которого ехал на красный, запрещающий, сигнал светофора, сообщили автоинспекторы. От удара иномарка зацепила еще два автомобиля.

«Лада» превратилась в груду метала. На месте погибли находившиеся в ней два сотрудника УФСИН, а также конвоируемый ими из Басманного суда Москвы в Белгород мужчина. Ещё четверо участников ДТП получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.