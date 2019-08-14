«Все документы КПРФ подавала по единому списку, но сняли только Скидана и Бадояна»

Донской городской суд снял с участия в выборах Станислава Скидана — активиста, который решил выдвинуться в муниципальные депутаты от партии КПРФ.



«Выставкин А. М. (Единая Россия) обратился в суд с административным исковым заявлением. Он считает, что решение ТИК о регистрации Скидан С. С. в качестве кандидата Собрания депутатов является незаконным, нарушает его избирательные права, а также нарушает принцип равенства кандидатов и создаёт для Скидан С. С. преимущественные условия», — объяснил причину снятия Скидан.

Причина для отмены регистрации Скидана — отсутствие копии договора об открытии избирательного счёта и справки об остатке средств фонда на дату отчёта. При этом, по словам Скидана, другие кандидаты от КПРФ подавали документы точно в таком же объёме.

«Я считаю, что это политическая расправа „Единой России“ над народными кандидатами. Весь список КПРФ подавал документы по единому списку, но при этом сняли с выборов только Скидана и Бадояна (члена команды Скидана). Над кандидатами, которые могут изменить Донской в лучшую сторону, ведётся политическая расправа», — подчеркнул Скидан.

Ранее Тульский областной суд снял с выборов алексинского активиста Алексея Носова, представителя движения «Суть времени» в Кимовске Сергея Тимофеева, певца Игоря Талькова-младшего — они также выдвигались от КПРФ. «Зарубили» и весь список партии «РОС», от которой выдвигался тульский активист-блогер Никита Баринов.