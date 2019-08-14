В ЦИК России назвали избирательную кампанию в Тульской области прозрачной, легитимной и конкурентной

Член Центральной избирательной комиссии России Евгений Шевченко прокомментировал телеканалу ГТРК «Тула» итоги регистрации кандидатов для участия в выборах, которые пройдут на территории Тульской области в единый день голосования 8 сентября.



По его словам, ЦИК России очень внимательно следит за тем, как идет избирательная кампания в Тульской области.

«На сегодняшний день мы отмечаем высокую конкуренцию на выборах как в Тульскую областную Думу, так и в Тульскую городскую Думу и минимальное количество отказов в регистрации. Например, для участия в выборах в Тульскую областную Думу зарегистрированы семь партийных списков из девяти выдвинутых. С учетом, что два партийных списка – партии «Родина» и «РОССИЙСКОГО ОБЩЕНАРОДНОГО СОЮЗА» – вообще не рассматривались, так как представители партий не принесли документы для регистрации», – сказал Шевченко.

По одномандатным избирательным округам, отметил он, в качестве кандидатов в депутаты облдумы зарегистрированы представители 9 политических партий — в среднем, около 5 кандидатов на округ. В Тульскую городскую Думу из 9 выдвинутых партийных списков было зарегистрировано 8. При этом партия «Родина» документы для регистрации не предоставила. В остальных 17 муниципальных образованиях, где 8 сентября пройдут выборы в органы местного самоуправления, из 483 кандидатов по одномандатным округам зарегистрировано 473 – отказы минимальны.

«Выборы в Тульской области конкурентные, профессионально работает система избирательных комиссий, никаких препятствий для участия и партий, и кандидатов в выборах различного уровня нет. На сегодняшний день ни одной жалобы от представителей политических партий и кандидатов на какие-то неправомерные действия избирательных комиссий Тульской области всех уровней в ЦИК не поступало. Это говорит о том, что в Тульской области проходит абсолютно прозрачная, легитимная и конкурентная избирательная кампания по всем уровням выборов. Мы хотели бы, чтобы тоже самое было и в оставшийся месяц до дня голосования, и в день голосования – эффективно и в строгом в соответствии с законом», – приводит слова Шевченко облизбирком.

Напомним, ранее через суд были сняты с выборов ряд выдвинувшихся при поддержке КПРФ независимых кандидатов по искам их конкурентов.