Общественным активистам нужны наблюдатели, чтобы не допустить фальсификаций на выборах

Туляки могут помочь общественным активистам, которые идут на выборы от партии КПРФ, записавшись в наблюдатели.



Узловчанка Татьяна Карпова проделала огромную работу, чтобы привлечь внимание к проблеме отсутствия надзора за местным полигоном, на который к тому же свозят московский мусор. Она собрала тысячи подписей горожан, обращалась в администрацию президента и другие органы власти, сумела добиться проведения независимой экспертизы на полигоне, которая ещё не завершена.

Её коллега-общественница из Дубны Евгения Ильичева борется за соблюдение всех норм на полигоне в своём районе. За свою неравнодушность Ильичева получила незаконный штраф, когда обсуждала возможность провести сход жителей по данному вопросу.

Тулячка Марина Толкачева, выступившая против строительных нарушений, пострадала за свою активную позицию — ей пытались поджечь дом.

Ещё ряд кандидатов были сняты с выборов тульским судом, но их права сейчас защищают в Верховном суде.

Чтобы не допустить вбросов бюллетеней и фальсификаций на выборах в Тульской области, кандидатам нужны наблюдатели. Ведь важно не только получить голоса сторонников, но и защитить их. Записаться в наблюдатели можно по телефону 8-906-628-67-69.

Стать наблюдателем можно не только в Туле, Дубне и Узловой, но и в других районах Тульской области.