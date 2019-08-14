В Туле хотят снять с выборов президента ассоциации пчеловодов, которая защищает права пасечников в борьбе с «отравителями пчёл»

Тульский областной суд может снять с выборов президента Ассоциации по содействию развития пчеловодства в Тульской области Валентину Пенар.



Повод — нарушения в подаче документов. Пенар выдвигалась на выборы от партии КПРФ. Ранее судебными решениями уже были сняты 7 кандидатов от КПРФ, в том числе общественные активисты, выдвигавшиеся при поддержке партии.

Валентина Пенар борется с проблемой массовой гибели пчел в Тульской области и по всей России, считая, что причиной трагедии являются новые пестициды, применяемые фермерами на полях и отравляющие всё живое в округе, включая людей.

Напомним, в этом году тульские пчеловоды понесли огромные убытки — были отравлены пчелиные семьи в большинстве районов области.

Пенар публично заявляла, что сельхозпроизводители «нарушают инструкцию и производят обработку в дневное время, когда массово пчела летит и идёт рапсовый медосбор». В результате «страдают все насекомые-опылители и экология, а пчёлы – это индикаторы экологии».

«Были написаны письма в Минсельхоз, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, комитет ветеринарии, прокуратуру. Доходит до смешного – друг на друга переводят стрелки», – рассказывала она.

Наиболее сильно пострадали пчеловоды Каменского, Богородицкого и Алексинского районов Тульской области. Там погибло больше всего пчёл.

Валентина Пенар рассказывала, что в Богородицком районе при обработке полей применялись настолько сильные инсектициды, что пострадали даже люди. Жители населённых пунктов Кузовка, Ломовка, Красная Горка почувствовали недомогание и обращались за медицинской помощью.

При этом, по её словам, в медучреждениях отказывались выдавать справки людям, что они пострадали после применения пестицидов на полях.

«Эту проблему замалчивают, говоря, что у человека ротовирусная инфекция! Но это не так. Роспотребнадзор должен контролировать, какие пестициды завозят в Тульскую область!» — подчеркивала Пенар.

Ассоциация пчеловодов заявляла, что намерена обратиться в суд.

«Надо доказать причинно-следственную связь, что пчелы погибли от отравления пестицидами. Министр дал указание разобраться с этими вопросами, но время уже упущено. Мы как ассоциация будем подавать иск, чтобы защитить пчеловодов и получить какую-то компенсацию», — говорила Пенар.