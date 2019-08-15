Лебеди Шрёдингера: туляки сообщают о массовом отравлении птиц в Белоусовском парке, но чиновники этого не замечают

В Туле экоактивисты бьют тревогу в связи с отравлением канализацией верхнего пруда Белоусовского парка и гибелью лебедей.



«Верхний пруд в Белоусовском парке отравлен. Его проверяют каждый год и выдают липовые бумажки, что там всё нормально. Нормально быть не может, потому что туда много лет спускают канализацию. Если пройти вдоль ограды зооуголка со стороны ул Рабочего Полка, можно это унюхать и увидеть. Какого чёрта это не решается, я не знаю.

Каждый год на Верхнем пруду гибнут утки. Вы это не замечаете, но к осени по пруду плавают трупы. В зооуголке дохнут птицы, если поконтактируют подольше с прудовой водой. Их ужасно жалко. Почему мы молчать должны? Знаете, что губернаторы делают, и прежний и теперешний. Они торжественно выпускают лебедей жить в такую воду. И на новую набережную с пятнами мазута на воде, и в Верхний пруд в парке. А потом лебеди гибнут. Зато красиво — офигеть! Пока отравятся, можно снять репортажи. Не лучше ли разобраться с прудом? Сотни птиц Вам скажут спасибо. И, между прочим, вода из Верхнего пруда идёт в Средний, где купаются люди.

Ок, я поверю, что губернатор ничего не знает, ну не говорят ему. Давайте расскажем! Что за хрень происходит? Лечишь спасаешь этих птиц, а потом они за несколько дней отравляются в якобы чистой воде», — говорится в посте, опубликованном в соцсети в аккаунте Даниила Гаврилова.

Госучреждение «Тульские парки» отреагировало на пост, сообщив, что сброса сточных вод при визуальном осмотре пруда обнаружено не было. Неприятный запах же, якобы, образуется вследствие не герметично закрытых канализационных люков.

«14 августа взяты пробы воды для независимого лабораторного исследования. Результаты будут опубликованы в отрытом доступе. Кроме того, случаев массовой гибели птиц, обитающих на водоеме, а также живущих в зооуголке парка, не зафиксировано. Стоит отметить, что в 2015 и 2017 годах на территории верхнего пруда проводились работы по его биологической очистке с внедрением в водоем микроорганизмов, растений и животных, жизнедеятельность которых тем или иным образом повышает способность экосистемы к самоочищению и самовосстановлению», — говорится в комментарии «Тульских парков».

При этом активисты считают такую информацию недостоверной.

«Брали сегодня пробы те же люди, которые каждый год выдают „годность“. Про птиц парка: из четырёх лебедей, выпущенных прошлым губернатором, погибли трое. Из четырёх, выпущенных недавно, уже погибла самка, поплавав в пруду. Это только лебеди. Причина — отравление, с самого начала ожидаемое. Из оставшихся двое молодых сейчас на набережной... Хорошо, что они взяли пробы и напишут, что всё Ок. После независимой экспертизы станет ясно, что люди лгут. И лгали долго. Зря они. Почему бы не решить проблему?» — возмущается Даниил Гаврилов.

*Эффект Эрвина Шредингера — эксперимент, который заключается в том, что кот, помещённый в стальную камеру, где есть колбочка с синильной кислотой, одновременно и жив, и мёртв.