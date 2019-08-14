В Тульской области попилили деньги на ремонте венёвского моста

В Тульской области по результатам проверки природоохранного прокурора вскрылись факты хищения денежных средств, выделенных на капитальный ремонт моста в Венёвском районе.



В ходе проверки исполнения условий государственного контракта между министерством природных ресурсов и экологии Тульской области и ООО «КСК ГРУПП» на капитальный ремонт моста на притоке Осетра реке Мордвес в деревне Алесово было установлено, что часть оплаченных по контракту работ фактически не выполнены.

Таким образом, похищены денежные средства, принадлежащие министерству природных ресурсов и экологии Тульской области, на сумму свыше 1 млн рублей.

12 августа отделом МВД России по Веневскому району возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Всего в этом году в Тульской области должны отремонтировать восемь мостов: Речь идет о восьми объектах: через реки Упу и Маловень в Одоевском районе; через реку Мордвес в Веневском районе; через реку Сежу в Туле; через реку Плаву в Плавском районе; через реки Дон и Бобрик в Узловском районе; через ручей на дороге Тула-Яковлево.

В правительстве Тульской области обещали, что в приемке работ будут участвовать не только специалисты, но и общественность.