Тульский «Краснобор» заставят легализовать сброс сточных вод в реку Ольховка

Тульский суд удовлетворил требования природоохранного прокурора о понуждении ЗАО «Краснобор» получить решение о предоставлении в пользование водного объекта.



В целях сброса хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод после очистных сооружений ЗАО «Краснобор» использует реку Ольховка, однако разрешения на это у него нет.

По результатам проверки на имя руководителя указанной организаций внесено представление об устранении нарушений закона.

Решением Ленинского районного суда исковые требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объёме.