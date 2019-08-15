В Плавске осудили мужчину, пытавшегося перебросить в тюрьму наркотики

Вступил в законную силу обвинительный приговор Плавского районного суда по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя Тульской области.



Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ (пособничество в покушении на незаконное приобретение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере).

10 марта 2019 года мужчина был задержан при попытке перебросить через ограждение на территорию исправительного учреждения наркотическое средство.

Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на 3,5 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Апелляционная жалоба осужденного оставлена без удовлетворения.