Тульские спасатели эвакуировали 75-летнего туриста из ущелья в Бурятии (видео)

Группа тульских спасателей, которые сейчас находятся в командировке в Тулуне Иркутской области, вывезли из ущелья Архабон 75-летнего мужчину, который путешествовал в составе незарегистрированной туристской группы.



Из-за внезапно обострившегося заболевания пожилой человек не мог самостоятельно передвигаться. В район происшествия был отправлен вертолет Ми-8 МЧС России с группой туляков.

Мужчину нашли в ущелье Архабон и на носилках доставили на борт воздушного судна. Пострадавшего переправили в Иркутск и передали медикам.