Туляка сняли с поезда за дебош

57-летнего жителя Тульской области сняли с пассажирского поезда под Ростовом.



В Лихом хуторе в дежурную часть полиции поступила информация о том, что к пассажирскому поезду «Санкт Петербург – Адлер» требуются наряд полиции.

Один из пассажиров, выпив, мешал попутчикам отдыхать и на их замечания не реагировал. Транспортная полиция доставила нарушителя в дежурную часть линейного отдела. В отношении мужчины составили административный протокол.

Максимальное наказание за такое нарушение – наложение административного штрафа или административного ареста на срок до 15 суток, сообщает управление на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.