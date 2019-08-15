Тальков-младший выступит на митинге «За честные выборы»

Музыкант Игорь Тальков-младший выступит на митинге «За честные и чистые выборы».



Массовое мероприятие организует КПРФ в Москве 17 августа на проспекте Сахарова с 12:00 мск. Поводом послужили фальсификации во время предвыборной кампании в 2019 году.

Тальков сообщил об участии в митинге на своём YouTube-канале и призвал подписчиков присоединяться.

Самого Талькова-младшего два дня назад сняли с выборов в Тульскую областную думу, где он баллотировался от КПРФ по Щёкинскому округу, на родине своего отца.