В Туле зоозащитник объявил сухую голодовку, потребовав пресечь беспредел «груздевской» команды

Кандидат в депутаты Тульской областной Думы от КПРФ, зоозащитник Юрий Корецких объявил сухую голодовку.



Ранее он более недели держал мокрую голодовку у приёмной президента РФ в Туле под контролем врачей.

Корецких требует пресечь «выборный беспредел», развязанный, по его словам, чиновниками из команды бывшего губернатора Тульской области Владимира Груздева — председателем областного правительства Валерием Шериным и министром внутренней политики Антоном Агеевым, а также сенатором, членом «Единой России» Дмитрием Савельевым и главой облизбиркома Павлом Веселовым.

Напомним, ранее с выборов решениями Тульского областного суда были сняты ряд оппозиционных кандидатов. В суд на кандидатов подавали их конкуренты из «Единой России» и ЛДПР.