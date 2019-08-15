Председатель Тульского облизбиркома: Ради общего и совместного будущего выборы и проводятся

15 августа в Туле состоялся обучающий семинар для наблюдателей от политических партий, принимающих участие в выборах на территории Тульской области в единый день голосования 8 сентября.



Председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов заявил, что облизбирком готов «взаимодействовать со всеми политическими партиями, всеми участниками выборов и совместно добиваться максимальной прозрачности, открытости и законности всех выборных процедур на любом уровне».

«Мы готовы помогать участникам избирательного процесса по вопросам подготовки наблюдателей в день голосования. И хотим, чтобы политические партии направляли на участки в качестве наблюдателей людей подготовленных, знающих выборное законодательство и готовых вместе с участковыми комиссиями в день голосования обеспечивать законность и прозрачность всех процедур», – сообщил Веселов.

Председатель облизбиркома особо отметил, что у избирательной системы и наблюдателей общие цели – обеспечение прозрачных и законных выборов.

«Все мы – граждан одной страны, жителей одной области. И кроме политических различий у нас гораздо больше общего. Ради этого общего и совместного будущего выборы и проводятся», – добавил он.

Председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов пояснил, что семинар – часть совместной программы мероприятий избирательной комиссии и Общественной палаты региона, направленных на обучение разных категорий участников избирательного процесса.

«12 июля 2018 года был принят региональный закон, по которому региональная Общественная палата получила право выставлять своих наблюдателей на областных выборах. И мы постараемся как можно больше наблюдателей предоставить, поскольку они не аффилированы с партиями, не представляют интересов ни одной из них. Задача наших активистов – максимальный нейтралитет и беспристрастное наблюдение», – подчеркнул Воронцов.