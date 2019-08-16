Тульская область поправит демографию за счёт переселенцев

Тульская область в 2019 году планирует принять 8,5 тысяч соотечественников из-за рубежа.



Цель — улучшение демографической ситуации и привлечение квалифицированной рабочей силы, сообщил министр труда и соцзащиты региона Андрей Филиппов на заседании областного правительства.

Министр напомнил, что в своём послании Тульской областной Думе глава региона Алексей Дюмин поставил задачу привлечь кадры по востребованным в регионе профессиям и улучшить демографическую ситуацию.

По словам Филиппова, ежегодно поступает 6-8 тысяч заявлений об участии в программе переселения соотечественников, приехать вместе с членами семьи хотели бы более 15 тысяч человек. 73% из них — граждане трудоспособного возраста, в частности швеи, воспитатели, токари, электросварщики.

В 2018 году больше всего заявлений поступило от граждан Молдавии, Украины, Армении, Азербайджана и Узбекистана.

Всего за все время реализации программы в Тульскую область переселились около 60 тысяч соотечественников, в том числе в 2018 году — 11 тысяч. В 2019 году переселились уже 6 тысяч человек.

«Тульская область — лидер по приему соотечественников не только в ЦФО, но и в целом по России. В 2019 году планируется принять более 8,5 тысяч человек. На реализацию программы регион получил субсидию в размере 23 млн рублей. В порядке софинансирования из бюджета региона выделено 8 млн рублей. Средства расходуются на предоставление адресных мер поддержки и временное жилищное обустройство соотечественников», — подчеркнул Филиппов.

В регионе создан Центр временного размещения соотечественников, при нем действуют общежития в Туле на 200 мест и в Плавске на 70 мест. В прошлом году услугами Центра воспользовались более 1,2 тыс. человек, с начала нынешнего года — уже около 1 тыс.

Кроме того, в прошлом году в регион привлечено более 3,2 тыс. иностранных работников, выдано 22,7 тыс. патентов.

В настоящее время в Тульской области проживает 1,5 млн человек. Демографическая ситуация по-прежнему остается сложной, уровень смертности превышает рождаемость почти в два раза.